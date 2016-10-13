Диего Алвеш: «Надеюсь, что в матче с «Барселоной» в наши ворота не будет пенальти»

Вратарь «Валенсии» Диего Алвеш, известный своим мастерством отражать пенальти, поделился мнением об одиннадцатиметровых.

«Такая слава может изменить манеру, в которой игроки бьют пенальти. Но каждый отбитый удар увеличивает ответственность. Надеюсь, что в наши ворота не будет одиннадцатиметровых в матче с «Барселоной» на следующих выходных.

С самого детства мне казалось довольно легким делом отбивать пенальти. У меня есть своя техника, но в целом мне это все еще не нравится. Пенальти заставляют меня нервничать», – сказал Алвеш.

Добавим, что за время выступления вратаря в Ла Лиге в его ворота были назначены 37 пенальти, из которых он отразил 19.