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    Заболотный: «Встреча с «Зенитом» будет иметь для «Урала» колоссальное значение»

    Голкипер «Урала» Николай Заболотный высказал мнение о предстоящей игре 10-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита». По мнению стража ворот, питерский клуб будет предельно мотивированным.

    «Уверен, «Зенит» приедет предельно мотивированным: команда набрала хорошую форму, идет вровень с лидерами и постарается оторваться от «Спартака» и ЦСКА. Мы отдаем себе отчет в том, какой сложности поединок нас ожидает, однако полны решимости добиться победы. У нас не так много очков, поэтому каждая встреча для нас имеет колоссальное значение», – заявил вратарь.

    Матч состоится 16 октября в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.10.2016 13:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 14 октября 2016, 18:27

      а фаны Зенита и Урала дружат. Это радует:)
      зы. Встреча важная будет, прежде всего, для скрипача. Если опять не вывезет (а тут увы инфа сотка почти), погонят в шею его...

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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 13:55

      У него-то точно мотивация будет запредельная, против родного города играть будет.

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > dyema 14 октября 2016, 18:26

      полагаю, ты про Шатова?

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