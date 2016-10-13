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    Кириченко: «В матче «Зенит» – «Спартак» ошибки судьи были, но история раздута»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко уверен, что после матча чемпионата России «Зенит» «Спартак» (4:2) вокруг персоны Сергея Иванова поднялось слишком много шума. Напомним, что после встречи красно-белые выразили претензии к судейству. Скандал завершился тем, что глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов подал в отставку.

    – Как отнеслись к отставке главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова после скандального матча «Зенит» – «Спартак»?

    – Смотрел эту игру. Были ошибки, но история раздута. Каждый фол и свисток арбитра Сергея Иванова вызывал со стороны обеих команд неадекватное восприятие. Нарушение правил на Промесе было, но ведь «Зенит» забил свой гол не в последовавшей затем контратаке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2016 07:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +973

      Krics 13 октября 2016, 20:10

      Как же ты Димон смотрел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 октября 2016, 18:10

      Кириченко не в курсах, что череда судейских "ошибок" против Спартака длится слишком долго и злонамеренно?

      -3
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 13 октября 2016, 14:56

      Да все уже забыли, даже Спартачи,
      Базар раздувают трепачи.
      Хватит ужо, давайте играть,
      Ну и по правилам з а б и в а т ь!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      МяснойКомбинат 13 октября 2016, 14:01

      Отняли очередной титул...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 13:45

      Кириченко просто очень аккуратно подготавливает почву, если что не так будет после матча со Спартаком.

      -1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 13 октября 2016, 12:46

      Киреченко это такой накаченный выходил на замену в конце второго тайма и почти всегда забивал? но выходя в начале игры сдыхал к концу первого тайма

      -3
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      Рейтинг: +18286

      ilichkadr > B_A_IV 13 октября 2016, 13:33

      Не, это Д. Кириченко -змс, худенький, провел более 300 матчей в высшем дивизионе российского футбола и наколотивший 129 голов. В 2002 году стал лучшим бомбардиром (15 голов).

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > ilichkadr 13 октября 2016, 14:17

      да я помню он маленький, но не худой и выносливости ноль на 30 минут как Аршавин, а при таком росте размер мышц ног при игре за ЦСКА посмотри , он постоянно сдыхал отсюда его Пес(Газаеев) и выпускал только на замену

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > B_A_IV 13 октября 2016, 18:12

      Да-да-да, и выйдя на замену он спас матч с Торпедо 3:3.

      -2
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      Рейтинг: +18286

      ilichkadr 13 октября 2016, 12:30

      Кириченко прав сказав, что «Зенит» забил свой гол не в последовавшей затем контратаке. Не снеси Кокорина в штрафной, еще не известно забил бы Кокоша гол или нет.

      2
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 13 октября 2016, 12:21

      Счет по игре...с любым другим судьей,все было бы точно также.

      -3
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 октября 2016, 11:28

      Анжи,благодаря ошибки(в одной из последних игр сезона) судьи, остался в РФПЛ и никто об этом не вспоминает...А тут раздули такое...

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Юрий Крутько 13 октября 2016, 18:16

      Анжи остался в РФПЛ, благодаря целой комбинации договорных матчей и левого судейства, но Кубани и Мордовии это уже не интересно. А что по твоему всякая подлость заслуживает умолчания?

      -2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 13 октября 2016, 11:14

      Такое ощущение, что если бы Кришито удалили, Спартак сразу стал бы чемпионом.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Grelas 13 октября 2016, 18:18

      Дело не в одном моменте с Кришито, ага, но возможное удаление макаронника повысило бы шансы Спартака на спасение матча и гнусный судейка это тоже понимал.

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Aztec58 13 октября 2016, 20:50

      Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть матч, то видно, что 2 игрока Спартака должны были получить красные карточки.

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