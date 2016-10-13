Вандерсон в ближайшее время продлит контракт с «Краснодаром»

«Краснодар» в скором времени планирует подписать новое соглашение с нападающим команды Вандерсоном. Нынешний контракт 30-летнего бразильца с «быками» истекает этой зимой.

«Вандерсоном в клубе все довольны. Несмотря на то что в последнее время он снизил результативность и периодически залечивает травмы, в «Краснодаре» на бразильца рассчитывают. У самого игрока есть огромное желание продолжить выступать в стане горожан и доказать новому тренеру свою состоятельность.

Скорее всего, контракт будет продлен еще на один год. Сейчас Вандерсону осталось немного восстановиться от травмы, но он уже вовсю тренируется и совсем скоро должен вернуться на поле», – рассказал источник, близкий к клубу.