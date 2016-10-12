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    Салугин раздумывает над предложением клуба из Испании

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин признался, что имеет возможность перейти в один из испанских клубов. В услугах 27-летнего россиянина заинтересована «Марбелья», которая выступает в третьем испанском дивизионе.

    «Есть вариант с «Марбельей», но они в низшей лиге пока. Меня познакомили с Александром Гринбергом (владелец клуба — прим. «Бомбардир»), дали номер. Я ему позвонил, он говорит: «Приезжай, конечно!» Я сказал, что сейчас не в Марбелье, но такой вариант буду держать в голове. Гринберг пообещал, что всегда готов сделать нормальные условия.

    Конечно, ниже, чем в «Амкаре». В Испании мне предлагали 5–7 тысяч евро — максимум. Это даже с учетом курса ниже, чем в «Амкаре». Но не думайте, что в «Амкаре» слишком высокие зарплаты. Ни у кого нет даже 500 тысяч евро в год. Но теоретически рассмотреть переход в «Марбелью» можно. Интересно попробовать себя. Мне 27 лет, в Европу, в «Тоттенхэм» или другой европейский гранд — как Федя Смолов — вряд ли уеду. Поэтому надо смотреть на такую Европу, как Марбелья. Место хорошее, друзей полно, пусть только выйдут в Сегунду», — сказал Салугин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.10.2016 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 12 октября 2016, 20:28

      Странно. Салугин. И раздумывает. Он на поле-то, думать не может, а тут, на-те вам , РАЗДУМЫВАЕТ.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2016, 19:04

      Ты метлу в руках держал?

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 октября 2016, 16:01

      Не, ну если даже 500 000 евро в год нет, тогда стоит подумать об увольнении. И пойти работать дворником, например, за 3 500 евро в год.

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