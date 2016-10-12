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    Салугин: «На взвешивание в ЦСКА Карвальо пришел с гамбургером»

    Бывший нападающий ЦСКА Александр Салугин, ныне выступающий за «Амкар», рассказал о своем пребывании в армейском клубе.

    – Видели Гинера в ярости?

    – Хотите, чтобы я раскрыл все тайны, а Леннорович меня в ЦСКА обратно не взял? Если честно, не помню его в ярости. Я играл в основе, когда были победы и один позитив. Был даже момент, когда 3-4 месяца Газзаев нас не взвешивал. Сказал, что всем парням доверяет на сто процентов.

    – Карвальо тоже не взвешивался?

    – Карвальо так играл, что было без разницы, в каком он весе. Вы бы видели, каким он возвращался из Бразилии! Не сказать, что Карвальо много ел, просто любил фастфуд, в «Макдональдс» походить. Однажды была интересная история. Взвешивание перед тренировкой в динамовском манеже, он приходит веселый, с гамбургером. Причем за каждые 100 грамм лишнего веса штраф – 100 долларов. Карвальо улыбнулся и встал на весы прямо в куртке и с гамбургером в руке.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.10.2016 12:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 12 октября 2016, 20:38

      Кузьмич. Да ты чего? Не было такого. Это ж байка, такая. Чтоб корова и в бомболюке? Не было такого, Кузьмич.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 октября 2016, 16:34

      ОН ГОВОРИЛ...ЧТО 20 ЛИТРОВ БЫВАЛО ВЫПИВАЛ КОКА-КОЛЫ В ДЕНЬ...ТАК ЛЮБИЛ ЕЁ....ЕСЛИ НЕ СВИСТИТ....ТОЛЬКО ПАРЕНЬ С ХОРОШЕЙ ГЕНЕТИКОЙ МОЖЕТ ВЫЖИТЬ УПОТРЕБЛЯЯ СТОЛЬКО ЭТОГО ДЕРЬМА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 12 октября 2016, 16:18

      Про Карвальо улыбнуло...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 14:16

      Вот он жертва Макдональдса, а я всё думал почему он потом играть перестал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 октября 2016, 13:21

      жиробас)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин 12 октября 2016, 13:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у коней традиция в факдональдсы бегать, лёня вон за троих хомячит.

      -6
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 октября 2016, 12:35

      Сам запорол свою карьеру... Жалко, могу выйти за очень высокий уровень!

      -3
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm > Сергей Свояк 12 октября 2016, 12:41

      выходи

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Сергей Свояк 12 октября 2016, 12:44

      Не,парниш, не выходи за высокий!

      1
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