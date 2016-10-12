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    «Зенит» предложил Витселю продлить контракт

    «Зенит» готов сделать предложение о продлении действующего контракта бельгийцу Акселю Витселю. Текущее соглашение рассчитано до лета 2017 года, и, согласно правилам ФИФА, вскоре футболист может вести переговоры с любым клубом, не извещая о своих планах нынешнего работодателя.

    Руководство клуба из Санкт-Петербурга вряд ли рассчитывает бесплатно терять своего игрока, за которым прошедшим летом была открыта настоящая охота. Наиболее активно в этом плане себя проявил «Ювентус», который до последних минут трансферного окна пытался заполучить игрока сборной Бельгии.

    Источник: Спортфакт

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    12.10.2016 10:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -185

      Protosser 13 октября 2016, 13:47

      А чего заминусовали-то, ушлепки?)
      Я что-то не по делу сказал?)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 12 октября 2016, 23:06

      Не

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 12 октября 2016, 15:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот хрен на воротник, а не контракт.
      Надо было отпускать за нормальные деньги..
      А теперь - пусть лососнут тунца..

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 12 октября 2016, 15:16

      Звонит как-то Митрофанов вечерком Витселю:

      - алло, Витёк, зайди в офис на неделе, контракт подпишем...

      - да я в Юве собрался..зачем мне контракт?

      -а затем, чтоб не за 5 лямов тебя отдать, а за 30... зайди!

      -ладно, подумаю..

      звонит Витсель в Юве:

      -привет мужики, вы меня ждёте ещё?

      -ждём! а что?

      -да тут Митрофанов предлагает контракт подписать..

      -зачем?

      - а чтоб вы купили не за 5 лямов, а за 30..

      -а ты что?

      -обещал подумать..

      -слышь, Витёк, ты не подписывай, мы теье миллион дадим!!!

      -хорошо, я подумаю..

      звонит Витсель Митрофанову:

      - слышь, Митрофанов, я не буду подписывать, мне Юве миллион даёт..

      - я тебе 2 дам, зайди подпишем..

      -хорошо, я подумаю..

      звонит Витсель в ЮВЕ:

      -слышь, Юве, мне Митрофанов 2 ляма даёт, я подпишу..

      - не подписывай, мы 3 дадим.

      -хорошо, я подумаю..

      звонит Витсель Митрофанову:

      - мне Юве 3 даёт, я не подпишу..

      -я 4 дам, подписывай..

      -хорошо, я подумаю

      )))))))))))))))))))))

      ==============================================================

      звонит Витсель Митрофанову

      - мне Юве 26 даёт, не подпишу....

      - ну ладно, тогда не приходи...

      вот такая интрига))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > семечкин 12 октября 2016, 20:03

      Нынче уже 7 мультов за него Юве предлагает, так что повесть твою сократить можно)

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 октября 2016, 14:58

      С Ювентусом уже все договорено летом. Щас торговаться начнут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 14:22

      Он сбежать хочет изо всех сил а они ему подлить

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 12:40

      Думаю патлатый не продлит... Ибо бомжи уже один раз его кинули и не выполнили обещание, кинут и ещё раз, такова их натура...

      -1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 октября 2016, 12:32

      и правильно

      0
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 12 октября 2016, 12:19

      Ну не продавать же Юве за 6 лямов!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 октября 2016, 11:40

      Думаю не будут продлевать

      4
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