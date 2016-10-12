Врач сборной России: «Надеюсь, Жиркову дадут отдохнуть в «Зените»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, когда травмированные игроки команды смогут появиться на поле. Напомним, что 15 ноября сборной России предстоит сыграть в Грозном товарищеский матч против команды Румынии.

– Когда могут поправиться Дзагоев, Акинфеев, Смолов и Кудряшов?

– Этот вопрос корректнее адресовать врачам ЦСКА, “Краснодара” и “Ростова”. Не всегда возвращение на поле зависит от чисто медицинских параметров. Мы в постоянном контакте с коллегами из клубов, и могу с удовлетворением заметить, что почти все перечисленные игроки уже в ближайшее время должны восстановиться. Так что к ноябрьскому сбору Черчесов сможет на них рассчитывать.

– Жирков, по словам Черчесова, не вышел против Коста-Рики с первых минут из-за ахилла. Это то же повреждение, из-за которого он пропустил Евро-2016 или что-то другое?

– Ахилл тот же, проблема же – другая. Перед чемпионатом Европы воспаление в сухожилии было очень сильным, и Юра точно не смог бы помочь во Франции. А несколько недель назад Жирков получил ушиб того же сухожилия. Он проходил все необходимые процедуры в Санкт-Петербурге, участвовал в матчах “Зенита”.

В этом нет ничего необычного, риска усугубить повреждение не существовало, но ахиллово сухожилие – вещь коварная, может дать о себе знать в самое неподходящее время и начать лимитировать действия футболиста.

Именно поэтому мы провели обследование, и первые дни сбора в Краснодаре Юрий лечился, а затем работал по индивидуальной программе. Мы все заинтересованы в том, чтобы Жирков был здоров. Уверен, что в клубе с нами согласятся и при необходимости дадут ему отдохнуть, ведь воспаление сухожилия лечится на фоне покоя. Надеюсь, что в ноябре этой проблемы у игрока уже не будет.