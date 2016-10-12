Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач сборной России: «Надеюсь, Жиркову дадут отдохнуть в «Зените»

Врач сборной России: «Надеюсь, Жиркову дадут отдохнуть в «Зените»

12 октября 2016, 09:30
4

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, когда травмированные игроки команды смогут появиться на поле. Напомним, что 15 ноября сборной России предстоит сыграть в Грозном товарищеский матч против команды Румынии.

– Когда могут поправиться Дзагоев, Акинфеев, Смолов и Кудряшов?

– Этот вопрос корректнее адресовать врачам ЦСКА, “Краснодара” и “Ростова”. Не всегда возвращение на поле зависит от чисто медицинских параметров. Мы в постоянном контакте с коллегами из клубов, и могу с удовлетворением заметить, что почти все перечисленные игроки уже в ближайшее время должны восстановиться. Так что к ноябрьскому сбору Черчесов сможет на них рассчитывать.

– Жирков, по словам Черчесова, не вышел против Коста-Рики с первых минут из-за ахилла. Это то же повреждение, из-за которого он пропустил Евро-2016 или что-то другое?

– Ахилл тот же, проблема же – другая. Перед чемпионатом Европы воспаление в сухожилии было очень сильным, и Юра точно не смог бы помочь во Франции. А несколько недель назад Жирков получил ушиб того же сухожилия. Он проходил все необходимые процедуры в Санкт-Петербурге, участвовал в матчах “Зенита”.

В этом нет ничего необычного, риска усугубить повреждение не существовало, но ахиллово сухожилие – вещь коварная, может дать о себе знать в самое неподходящее время и начать лимитировать действия футболиста.

Именно поэтому мы провели обследование, и первые дни сбора в Краснодаре Юрий лечился, а затем работал по индивидуальной программе. Мы все заинтересованы в том, чтобы Жирков был здоров. Уверен, что в клубе с нами согласятся и при необходимости дадут ему отдохнуть, ведь воспаление сухожилия лечится на фоне покоя. Надеюсь, что в ноябре этой проблемы у игрока уже не будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Акинфеев Игорь Жирков Юрий Смолов Федор Дзагоев Алан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VIPded
1476254231
Здоровья Юре, но в сборной ему и дальше "напрягаться" уже не стоит!
Ответить
dyema
1476256027
Жирков хоть и профи, весьма высокого класса, но через 2 года вряд-ли сможет сборной помочь, разве что игрок замены. Надо подтягивать кого-то помоложе. Здоровья ему!
Ответить
gennadiy
1476259534
Он в Динамо всегда был травмирован,ваш Юра...
Ответить
romario605
1476298877
Здоровья тебе Юра, ты один из самых стабильных игроков России!
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
22:47
11
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
21:59
1
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
15
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
2
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
6
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
39
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
63
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+