Отбор на ЧМ-2018. Уругвай и Колумбия сыграли вничью

В матче десятого тура отбора на ЧМ-2018 в зоне КОНМЕБОЛ сборная Уругвая разошлась миром с командой Колумбии – 2:2. На гол Абеля Агилара уругвайцы ответили точными ударами Кристиана Родригеса и Луиса Суареса, после чего окончательный результат установил Йерри Мина.

Уругвай лидирует в отборочном турнире, а Колумбия находится на четвертой позиции.

ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 10-й тур

Колумбия – Уругвай – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Агилар, 15; 1:1 – Родригес, 27; 1:2 – Суарес, 73; 2:2 – Мина, 84.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)