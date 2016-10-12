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Колумбия - Уругвай

11.10.2016, Вторник, 23:30 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур Колумбия - Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
2 тур
14 октября, среда 02:00 Уругвай 3:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/8 финала
28 июня, суббота 23:59 Колумбия 2:0 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
11 сентября, среда 02:00 Уругвай 2:0 Колумбия
7 тур
8 сентября, суббота 00:30 Колумбия 4:0 Уругвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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