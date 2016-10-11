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  • Ирматов: «Готов приехать в Москву и отработать матч «Спартак» — ЦСКА»

Ирматов: «Готов приехать в Москву и отработать матч «Спартак» — ЦСКА»

11 октября 2016, 16:47
17

Узбекский арбитр Равшан Ирматов прокомментировал информацию о возможном его привлечении к матчу «Спартак»ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Для меня информация о моем предполагаемом приглашении на матч «Спартак» — ЦСКА — некоторая неожиданность. По крайней мере, никто из официальных лиц Российского футбольного союза со мной по этому поводу не связывался. Когда будет эта игра, 29 октября? В эти же сроки запланирован тур чемпионата Узбекистана — это могу сказать точно. Но если мне поступит официальное приглашение, то я готов приехать в Москву отработать эту встречу. Игры такого уровня напряжения и накала — хорошая практика для любого арбитра», – заявил Ирматов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ирматов Равшан
Комментарии (17)
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RedGreenHooligan
1476194540
Хоть Ирматова ставь, хоть Коллину возвращай... все равно мясо вонять после игры будет, что их засудили...
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ВасяК
1476195635
Хороший арбитр,не чета нашим,все видели его судейство на евро!!!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1476197403
Не надо своим шанс дать о совсем Веру в себя потеряют
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BAIv
1476200447
Зачем он нужен, он легко будет судить как надо
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Dobroe Teplo za CSKA
1476200467
на самом деле по.. кто, главное чтобы судейство было объективным и мясо потом не ныло.
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APchelov
1476201840
Чья идея узбека позвать? У них там в Ташкенте коррупция хлеще нашей))) Северян приглашать надо. А ещё лучше из Питера ) Он покажет, как судить надо. Ничья гарантирована, как минимум
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cska-62
1476204886
Хороший арбитр. Предвзятости за них никогда не водилось. А откуда он - мне лично по барабану! Хоть из центральной Африки, хоть из племени каннибалов!
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MURAD F. A.
1476209498
мясо как воняло, так и будет вонять
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Aztec58
1476216100
Посредственный, но чрезмерно распиаренный судейка, ага, не упустил шанса навредить России.
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