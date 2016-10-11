Ирматов: «Готов приехать в Москву и отработать матч «Спартак» — ЦСКА»

Узбекский арбитр Равшан Ирматов прокомментировал информацию о возможном его привлечении к матчу «Спартак» — ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Для меня информация о моем предполагаемом приглашении на матч «Спартак» — ЦСКА — некоторая неожиданность. По крайней мере, никто из официальных лиц Российского футбольного союза со мной по этому поводу не связывался. Когда будет эта игра, 29 октября? В эти же сроки запланирован тур чемпионата Узбекистана — это могу сказать точно. Но если мне поступит официальное приглашение, то я готов приехать в Москву отработать эту встречу. Игры такого уровня напряжения и накала — хорошая практика для любого арбитра», – заявил Ирматов.