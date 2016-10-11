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    Ташуев: «Кубань» с Калешиным будет играть в атакующий футбол»

    Бывший наставник «Кубани» Сергей Ташуев оценил перспективы Евгения Калешина, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера краснодарского клуба.

    «Я тренировал Калешина как игрока в «Краснодаре» и Белгороде, а в прошлом году привлек в тренерский штаб «Кубани» в качестве одного из своих помощников. Думаю, в первую очередь назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в клубе, при которой на сегодняшний день приглашать в команду иностранных специалистов нерентабельно и рискованно.

    Учитывая неопытность Калешина, состояние клуба и турнирную ситуацию, ему будет непросто, и, наверное, рановато еще ему становиться главным тренером. Но знаю, что у Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере, он старается скрупулезно разбираться в тренерских методиках, и он большой профессионал.

    Когда он выступал в моих командах, то вписывался в структуру игры. Калешин, как и я, приверженец атакующего футбола с контролем мяча и большим количеством забитых голов. «Кубань» под его руководством сделает больший акцент на атаку, будет отбирать мяч выше», – рассказал Ташуев.

    Источник: Euro-football.ru

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    11.10.2016 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 11 октября 2016, 09:23

      что творится с Кубанью, команда сползает в другую лигу, кто настроит на игру , результативную игру?

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