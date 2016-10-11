Черчесов: «Не хотелось усугублять травму Жиркова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о здоровье полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, который сыграл в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4), выйдя лишь на замену.

«Жирков — игрок хорошего высокого уровня, который может закрыть без потери качества несколько позиций. В условиях больших турниров, где заявка ограничена, это большой гандикап.

Единственный минус – он играет с недолеченным ахиллом, в клубе не может паузу взять. Поэтому я не стал рисковать и не дал ему возможности сыграть с первых минут, хотя он рвался. Не хотелось усугубить его травму», – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

В текущем сезоне Жирков провел в Премьер-лиге восемь матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и получил одно предупреждение.