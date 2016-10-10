Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Николаев: «С Мутко еще не общался, он в командировке»

    Алексей Николаев, назначенный сегодня исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, сообщил, что пока ему не удалось провести личную беседу с президентом союза Виталием Мутко. Также он не стал раскрывать детали разговора с гендиректором организации Александром Алаевым.

    – С вами президент РФС советовался перед назначением?

    – С ним лично не общался, потому что Виталий Леонтьевич находится в командировке. Я разговаривал с генеральным директором РФС Александром Алаевым. Он спросил мое мнение, решение было обоюдным. Во-первых, у меня есть возможность продолжать карьеру, а во-вторых, меня назначили до конца года, чтобы провести осеннюю часть чемпионата.

    – Какие темы затронул Алаев?

    – Это была деловая встреча, о деталях которой говорить не хочется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2016 17:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 октября 2016, 18:32

      Мутко поехал со школьниками в Лондон изучать английский язык, по учебнику подарку от Путина выучить ему не удалось))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 октября 2016, 18:16

      Мудко в командировке в бане с девочками и полный кайф.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11