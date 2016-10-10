Николаев: «С Мутко еще не общался, он в командировке»

Мутко поехал со школьниками в Лондон изучать английский язык, по учебнику подарку от Путина выучить ему не удалось))
Алексей Николаев, назначенный сегодня исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, сообщил, что пока ему не удалось провести личную беседу с президентом союза Виталием Мутко. Также он не стал раскрывать детали разговора с гендиректором организации Александром Алаевым.
– С вами президент РФС советовался перед назначением?
– С ним лично не общался, потому что Виталий Леонтьевич находится в командировке. Я разговаривал с генеральным директором РФС Александром Алаевым. Он спросил мое мнение, решение было обоюдным. Во-первых, у меня есть возможность продолжать карьеру, а во-вторых, меня назначили до конца года, чтобы провести осеннюю часть чемпионата.
– Какие темы затронул Алаев?
– Это была деловая встреча, о деталях которой говорить не хочется.