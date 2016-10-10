Гамула: «Джанаев – уровень сборной России»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Коста-Рики (3:4), а также оценил игру футболистов донской команды.

«Станислав Черчесов знает, что делает, у него есть план, по которому он работает, и результаты будут. Игра с Коста-Рикой оставила двоякое впечатление: забили три мяча, но пропустили четыре. Хороший соперник, с очень сильным вратарем, и забить ему столько голов – это хорошо. Огрехи в игре России были, но команда показала характер, что приятно.

Я очень переживал за Сослана Джанаева, хотел, чтобы он дебютировал хорошо. Он здорово начал матч, сделал два классных сейва, но от рикошета пропустил гол. Во втором голе тоже нет его вины: игроки дали сопернику пройти с середины поля и прицельно пробить. Третий и четвертый голы можно даже не обсуждать. Хотелось, чтобы он выручил, ведь, когда Сослан ловит кураж, ему почти невозможно забить. Он нормально дебютировал, Джанаев – это уровень сборной России. За «Ростов» он показывает великолепную игру и заслуживает быть в национальной команде.

Что касается остальных игроков «Ростова», то Ерохин и Полоз выглядели очень неплохо. Ребята находятся в хорошей форме», — сказал Гамула.