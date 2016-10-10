Масалитин: «К России сейчас все предвзято относятся. За нами началась охота!»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин недоволен решением УЕФА отстранить полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, что 29-летнего финна отстранили от матчей на 30 дней.

– Удастся ли армейцам смягчить наказание, как в случае с Алексеем Березуцким и Игнашевичем?

– Действительно, не первый раз такое у армейцев. Неужели на каком-то уровне это организуется? Нет, не верю в это. Явно мы проиграли юридически. Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге. Это бред какой-то! Еременко настоящий профессионал. У него вся семья футбольная. Не мог он себе позволить таких вольностей!

– Если бы поймали не Еременко, а другого футболиста, поднялся бы такой шум?

– В свете того, что сейчас происходит с допингом по отношению к России, любой момент будет активно обсуждаться. Эти ситуации с мельдонием, паралимпийцами... Роман выступает за Финляндию, но, так как он играет за ЦСКА, то все претензии будут к нашей стране. Кто бы ни попался на допинге – все падает на Россию. Политика сейчас такая. А зачем? Чтобы отобрать чемпионат мира. Все ведут к этому!

Допустим, в Германии какой-нибудь футболист бы выкурил марихуану. Там бы его отстранили на 3-4 месяца. А нашего при аналогичной ситуации на 3-4 года. К России сейчас все предвзято относятся. Мы должны не просто избегать неприятных ситуаций, а несколько раз перестраховываться. За нами началась охота!

Не будет игрок, у которого миллионный контракт, ходить и покупать втихаря какой-то запрещенный препарат. Это же самоубийство. Лишать себя таких денег и покрываться чернотой.

– Какие последствия могут быть для ЦСКА в будущем?

– Ждать надо худшего. Могут очки снять, Лиги чемпионов лишить. Все может быть. Но надо дождаться и выяснить, что он принимал, где принимал. Может, какие-то капли в нос принял? Юристам армейцев надо хорошо поработать.