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  • Масалитин: «К России сейчас все предвзято относятся. За нами началась охота!»

Масалитин: «К России сейчас все предвзято относятся. За нами началась охота!»

10 октября 2016, 07:38
18

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин недоволен решением УЕФА отстранить полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, что 29-летнего финна отстранили от матчей на 30 дней.

– Удастся ли армейцам смягчить наказание, как в случае с Алексеем Березуцким и Игнашевичем?

– Действительно, не первый раз такое у армейцев. Неужели на каком-то уровне это организуется? Нет, не верю в это. Явно мы проиграли юридически. Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге. Это бред какой-то! Еременко настоящий профессионал. У него вся семья футбольная. Не мог он себе позволить таких вольностей!

– Если бы поймали не Еременко, а другого футболиста, поднялся бы такой шум?

– В свете того, что сейчас происходит с допингом по отношению к России, любой момент будет активно обсуждаться. Эти ситуации с мельдонием, паралимпийцами... Роман выступает за Финляндию, но, так как он играет за ЦСКА, то все претензии будут к нашей стране. Кто бы ни попался на допинге – все падает на Россию. Политика сейчас такая. А зачем? Чтобы отобрать чемпионат мира. Все ведут к этому!

Допустим, в Германии какой-нибудь футболист бы выкурил марихуану. Там бы его отстранили на 3-4 месяца. А нашего при аналогичной ситуации на 3-4 года. К России сейчас все предвзято относятся. Мы должны не просто избегать неприятных ситуаций, а несколько раз перестраховываться. За нами началась охота!

Не будет игрок, у которого миллионный контракт, ходить и покупать втихаря какой-то запрещенный препарат. Это же самоубийство. Лишать себя таких денег и покрываться чернотой.

– Какие последствия могут быть для ЦСКА в будущем?

– Ждать надо худшего. Могут очки снять, Лиги чемпионов лишить. Все может быть. Но надо дождаться и выяснить, что он принимал, где принимал. Может, какие-то капли в нос принял? Юристам армейцев надо хорошо поработать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Масалитин Валерий
Комментарии (18)
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Фан666
1476075095
Из-за одного игрока никаких очков снимать не будут и Лиги не лишат. Читайте правила соревнований.
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kykyi
1476075717
"За нами все следят", "нас никто не любит". Ну так не курите травку. не принимайте чего не положено и пусть хоть "обследятся". Если не принимаешь, то и не попадешься, все эти разговоры, в пользу бедных.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1476075953
Если его отстранили значит есть за что
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Мортус
1476077350
Таки этож уже система. Березуцкий, Игнашевич, теперь вот Еременко. Говорят же - прекратите жрать допинг. Нет, все равно жрут. Никак не угомонятся. А масалитин насмешил конечно. "Допустим, в Германии какой-нибудь футболист бы выкурил марихуану" (с). Ты что, свечку держал? Бред какой-то.
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семечкин
1476079857
если на охоту вышли, то уже действительно пора им начинать отстрел... почему все упорно молчат о подробностях? сколько нужно времени, чтобы исследовать вторую пробу? почему до её исследования уже объявили об отстранении? куда девался сам Ерёменко? не работают ли с ним "гестаповцы" из УЕФА-ФИФА? не станет ли Ерёма аналогом Степановой? сейчас убедят его, что играть всё равно ему не дадут, а денег изрядно срубить можно... что выберет Ерёменко? найдут арбитра, который даст показания про договорные матчи... посидят, порешают и выгонят Россию из ФИФА.... ПРОЩАЙ ЧЕМПИОНАТ, ПРОЩАЙ ЛИМИТ ЛЕГИОНЕРОВ, ПРОЩАЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ.... столичным дерби будет матч ЦСКА- Химки))) шутки шутками, а работа- то давно идёт и результаты мы все видели, с олимпийцами удалось отбиться на половину, а с паралимпийцами- хрен... а почему им и футбол не попробовать провалить, раз уж в Сирии мы побеждаем?
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stream15
1476080100
Не надо сгущать краски.
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Опорник84
1476080135
Россия под колпаком! Не удивлюсь если отберут чемпионат мира! А футболистам нужно больше тренироваться и меньше жрать разной дряни!
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momwig_
1476082404
Ну да, весь мир ополчился на коней. Они уже который год аккуратно осенью сдуваются, потом, вылетев из еврокубков, ударно финишируют в ЧР, когда у всех других "язык на плече". При этом "пенсионеры" Игнашевич, Березуцкие и т.п. - как огурцы... только глаза дикие. Но это просто потому что они чай с ромашкой пьют. А в мире теперь заговор, ромашку хотят допингом признать.
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BAIv
1476115885
помню был единственный случай когда Локо переигрывал игру...а вы как дети об этой гов.но продажной европе
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