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    Дурманов: «Снюс» можно назвать допингом, но в списке запрещенных его нет»

    Известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов прокомментировал информацию, согласно которой УЕФА отстранил от футбола полузащитника ЦСКА Романа Еременко из-за употребления «снюса».

    «Тема табака как допинга горячо обсуждается в антидопинговом сообществе уже 10 лет. Существует множество исследований, которые единодушно говорят, что есть все основания, чтобы табак был запрещен, особенно такого типа, как сосательный («снюс»). Есть очень интересная статистика в игровых видах спорта, например, бейсболе, согласно ей, 45 процентов профессиональных бейсболистов жуют табак. Сосательный табак – это психостимулятор, он оказывает явное и очень быстрое воздействие на организм спортсмена, в течение 15-20 минут идет стимуляция, которая длится около 30 минут, за это время у спортсмена увеличивается выносливость и сила, улучшается реакция», – заявил Дурманов.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2016 16:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 10 октября 2016, 09:18

      Просто нарики какие-то,а не спортсмены!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 00:13

      Дурман он и есть дурман.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 октября 2016, 19:49

      Российских легкоатлетов не допустили до олимпийских игр, хотя допинг-тест был в норме. Борьба против России продолжается.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 9 октября 2016, 19:15

      Раз нет запрета, то ничего не будет, боюсь что дело там не в "Снюсе", вот тогда полная ж... .

      1
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      Рейтинг: +16

      Spbq 9 октября 2016, 19:08

      Ахахахахаха!!!!))))

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 октября 2016, 18:36

      "в течение 15-20 минут идет стимуляция, которая длится около 30 минут" - профессор Дурманов в ударе! или в кумаре)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Обер-КанцлерЪ 10 октября 2016, 00:15

      Бывший глава РУСАДА.

      0
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      Рейтинг: +32

      tootoo 9 октября 2016, 16:45

      Известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов )))

      3
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