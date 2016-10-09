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    Оздоев: «Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев уверен, что наставник казанской команды Хави Грасия еще проявит себя в казанском клубе.

    «Понял ли я, что за тренер Хави Грасия? Да. Все игры я выполнял требования главного тренера. Я же не могу свои выдвигать, правильно? Но в «Рубине» нет такого, что мы выходим и не знаем, во что играть. Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время, ладно? Да, пока мы играем не лучшим образом. Но я смотрю на будущее с оптимизмом. Ситуация не катастрофическая, мы исправим еe. Да, я такой человек — каждый момент, каждый матч воспринимаю очень близко к сердцу. Всей душой болею за команду, за коллектив, за результат. На «Рубин» возлагают большие надежды, мы должны их оправдать», — заявил Оздоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 11:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 октября 2016, 14:39

      Сколько?Сколько времени?

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 13:29

      Да всё правильно сказал. Всем надо давать время. Смотрите его выступление в том сезоне в Испании. Долго раскачивался, а потом как понеслось. Команда наполовину новая, так что как сыграются, так результат сразу пойдёт. А пока и правда трогать тренера рано. Не так всё печально сейчас. Посмотрите на Локо.

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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 октября 2016, 12:29

      Так можно и с Динамо местами поменяться,тьфу,тьфу,тьфу

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > ильиных 9 октября 2016, 13:30

      Да тьфу. Не так всё плохо. К этому пока стремится Локо, но и они тоже не упадут в ФНЛ. Так что меняться точно не будут. Есть те кто намного слабее и их точно во втором круге то вынесем.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 11:32

      дайте денег и не трогайте.... мечта тренера

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 октября 2016, 11:22

      Уже скоро половина чемпа пройдёт, надо быстрее раскачиваться )

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