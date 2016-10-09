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  • Радимов: «Посмотрели сейчас таблицу – находимся в зоне «стыков», это приятно»

Радимов: «Посмотрели сейчас таблицу – находимся в зоне «стыков», это приятно»

9 октября 2016, 08:54

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов пообщался с журналистами после матча 16-го тура ФНЛ с «Сибирью» (3:1).

– Думаю, что мы провели очень хороший матч. Практически все, что задумали, реализовали. Был очень хороший контроль мяча, и мы создали большое количество моментов, из которых, к сожалению, не все забили.

Но матч мне очень понравился, я благодарен ребятам за то, что они выполнили все, о чем мы договаривались. Думаю, сегодня мы были сильнее и заслуженно победили. К сожалению, без нервотрепки «Зенит-2» не может, но спишем это на молодость.

Мы посмотрели сейчас таблицу – находимся в зоне «стыков», это приятно. Если бы кто-то перед началом чемпионата сказал нам, что мы будем на этом месте не после 3-4 тура, после 16-го...

Это заслуга нашей команды, что мы там находимся. Если в прошлом году после зимнего перерыва мы набрали 25 очков, то в этом столько же мы набрали к этому моменту, и впереди еще есть игры.

– Начало у команды было очень сильное. Сказалась встряска после «Химок»? И просматривали игру соперника?

– Да, мы, естественно, просматривали игру соперника. И решили, что крайние нападающие в этой игре пригодятся, поэтому перешли на другую схему.

Надо отдать должное пацанам – мы можем играть как с тремя центральными защитниками, так и с четырьмя. Поэтому в данной ситуации мы выбрали схему с крайними нападающими и очень много атаковали флангами, оттуда шла опасность, оттуда забивали голы. Что первый, что второй, что третий.

Думаю, мы угадали с тактикой на этот матч, и ребята молодцы, выполнили. Отмечу, что переход на другую тактику был связан еще и с тем, что пять человек уехали в сборные, и у нас сегодня было полтора центральных защитника.

– Вопрос о незабитом пенальти. Пробивал Ящук – с вашего позволения?

– У нас за стандартные положения отвечает Анвер Конеев. Они договариваются, кто бьет пенальти. Я вообще в эти дела не лезу и никогда не лез. Взял мяч, хотел забить.

Мне в Ящуке не понравилось другое. Я у него спросил: «Устал или нет, можешь доиграть?». И через пять минут он недобежал в том моменте, когда нам забили мяч. В следующий раз не буду спрашивать, устал или нет, а буду принимать решение самостоятельно.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Радимов Владислав
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