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    Отбор на ЧМ-2018. Англия обыграла Мальту, Румыния уничтожила Армению и другие результаты

    В матче второго тура отбора на ЧМ-2018 в группе F зоны УЕФА сборная Англии обыграла команду Мальты со счетом 2:0. Отличились Даниэль Старридж и Деле Алли.

    В группе E Румыния отправила пять безответных мячей в ворота Армении, Черногория разгромила Казахстан.

    В группе C Азербайджан одолел Норвегию.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа F. 2-й тур

    Англия – Мальта – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Старридж, 29; 2:0 – Алли, 38.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа E. 2-й тур

    Армения – Румыния – 0:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Станку, 4 (с пенальти); 0:2 – Попа, 10; 0:3 – Марин, 12; 0:4 – Станчу, 29; 0:5 – Кипчиу, 59.

    Удаления: Малакян, 3 – нет.

    Черногория – Казахстан – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Томашевич, 24; 2:0 – Вукчевич, 59; 3:0 – Йоветич, 64; 4:0 – Бечирай, 73; 5:0 – Савич, 78.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа C. 2-й тур

    Азербайджан – Норвегия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Медведев, 11.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 20:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +132

      murakami777 9 октября 2016, 04:55

      печально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 октября 2016, 01:13

      Азеры крутые

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 8 октября 2016, 23:22

      С немцами в группе никому ничего не светит,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 октября 2016, 23:01

      сучья сборная англии..! из-за нее такой экспресс полетел! будь она проклята

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      LIZA1998 8 октября 2016, 22:33

      Молодцы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 8 октября 2016, 21:08

      ППЦ. Азербайджан 1-е место в группе, 6 очков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Бан 8 октября 2016, 21:29

      ну это до первой встречи с немцами)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      dak180990 8 октября 2016, 20:57

      Даа Казахам не повезло вот Азеры молодцы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > dak180990 9 октября 2016, 11:04

      )))))))

      0
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