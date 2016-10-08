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У Дзагоева, Акинфеева и Головина есть шанс сыграть с «Уфой»

8 октября 2016, 17:45
5

Как сообщил главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, голкипер Игорь Акинфеев, а также полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин имеют шанс принять участие в игре 10-го тура РФПЛ с «Уфой». В настоящий момент все трое футболистов трудятся согласно индивидуальному плану, восстанавливаясь после различных повреждений. Поединок между армейцами и уфимцами состоится 14 октября, в пятницу. Начало – в 19:30 мск.

«Дзагоев, Акинфеев и Головин работают в индивидуальном режиме. Следим за их состоянием каждый день. Есть шанс, что они сыграют с «Уфой», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Акинфеев Игорь Дзагоев Алан Головин Александр
Комментарии (5)
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15112007
1475941758
Дзагу видеть был бы рад.
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dyema
1475942022
Интересно было-бы посмотреть на коней без трёх лидеров, это так не со зла)))
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Zeff
1475943885
Будете играть как с Тоттенхемом, Уфа вас втопчет в газон!
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