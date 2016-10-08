У Дзагоева, Акинфеева и Головина есть шанс сыграть с «Уфой»

Как сообщил главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, голкипер Игорь Акинфеев, а также полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин имеют шанс принять участие в игре 10-го тура РФПЛ с «Уфой». В настоящий момент все трое футболистов трудятся согласно индивидуальному плану, восстанавливаясь после различных повреждений. Поединок между армейцами и уфимцами состоится 14 октября, в пятницу. Начало – в 19:30 мск.

«Дзагоев, Акинфеев и Головин работают в индивидуальном режиме. Следим за их состоянием каждый день. Есть шанс, что они сыграют с «Уфой», – сказал Слуцкий.