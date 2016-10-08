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    Гасилин: «Лимит российскому футболу вообще не нужен, играть должен сильнейший»

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение, что наличие лимита в российском футболе тормозит его развитие. По словам игрока, выходить на поле должны только сильнейшие.

    – За «Зенит» вы дебютировали еще при Спаллетти. Итальянец больше уделял внимания молодежи, чем Виллаш-Боаш?

    – С Боашем я вообще не работал, поэтому думаю, что Спаллетти внимания уделял больше. Но и Луческу сейчас очень часто подключает молодых игроков, так что я думаю, что развитие молодежи у нас идет.

    – В «Зените» играют Дзюба, Кокорин, Кержаков, Джорджевич. Как убедить Луческу поставить вас в состав?

    – Забивать! Если придется идти [в основу] через вторую команду, то буду добиваться этой цели так. Получу другие шансы, буду стараться их реализовать!

    – В этой борьбе лимит на легионеров помогает вам или наоборот все осложняет?

    – Лимит российскому футболу вообще не нужен. Играть должен сильнейший, а подобные ограничения лишь тормозят развитие нашего футбола.

    Полностью интервью Гасилина читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 16:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +550

      Жентус 10 октября 2016, 04:26

      Если бы у нас в сборной игроки были... Чтобы играли в середняках топ чемпионатов, но были бы лидерами своих клубов! Вот тогда у нас и сборная уже из себя что то представляла, а так то что... Представить, что в Зените играет 1 россиянин... Зато этот россиянин будет на 3 головы сильнее всех. Тоже и о других клубах можно российских думать, а в основу не пробиваетесь, катитесь играть в Казахстан... Вот серьезно, какое тут развитие, если они спокойно в обойму из-за паспорта попадают? Умнее всех Митрюшкин поступил, все должны так делать. Если не пробился в основу Спартака, езжай за бугор в Сьон... Развивайся там, становись лидером и доказывай свою состоятельность, а потом уже и в Спартак позовут или в какой нибудь другой топ клуб России. А так то что? Не количеством брать надо, а качеством.

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 9 октября 2016, 11:37

      Одни только разговоры, лимит, где был, там и остался.

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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 8 октября 2016, 22:50

      Зачем тогда нужен футбол в России, если в нем НЕ БУДУТ ИГРАТЬ РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ???

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 8 октября 2016, 20:04

      Неправильно мыслишь Гасилин. Если будет как ты рассуждаешь ,то в скором времени в наших клубах будут бегать 9-11 легов, а шансы молодых будут равняться 10 процентам. и то не факт.Футбол щас просто большой бизнес. Проще взять легов готовых, со всех континентов немного раскрутить и продать в европу или еще куда нибудь.А русские пацаны там не нужны. вот и вся формула.Для такой страны большой , стыдно должно быть , собирая игроков со всего мира.Лимит должен быть всегда и даже жестче чем сейчас. В идеале 3 легионера.Во всем должна быть мера.

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      Рейтинг: +2269

      dyema > ГенГриг 8 октября 2016, 21:51

      Взять не проще, перспективные задёшево не поедут и крайне редко получается продать дороже ,чем купили, уж спартаку да и зениту этого не знать )))

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 8 октября 2016, 19:40

      Правильные слова! Особенно приятно слышать это от футболиста не основного состава! Респект и уважуха!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 октября 2016, 19:15

      Как Европа пагубно действует на незрелые мозги.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 октября 2016, 18:51

      Терпение и труд всё перетрут, старайся Лёха!

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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 8 октября 2016, 17:34

      Всё правильно, Чемпиона России разыграем в РФПЛ.
      И премьерка не останется без дел.
      По хоккейному разыграем чемпионат континента,
      Причём африканского и южноамериканского контингента.
      А русских будем смотреть на чемпионатах областей.
      Вот с местных полей и ждём вестей.

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