Гасилин: «Лимит российскому футболу вообще не нужен, играть должен сильнейший»

Если бы у нас в сборной игроки были... Чтобы играли в середняках топ чемпионатов, но были бы лидерами своих клубов! Вот тогда у нас и сборная уже из себя что то представляла, а так то что... Представить, что в Зените играет 1 россиянин... Зато этот россиянин будет на 3 головы сильнее всех. Тоже и о других клубах можно российских думать, а в основу не пробиваетесь, катитесь играть в Казахстан... Вот серьезно, какое тут развитие, если они спокойно в обойму из-за паспорта попадают? Умнее всех Митрюшкин поступил, все должны так делать. Если не пробился в основу Спартака, езжай за бугор в Сьон... Развивайся там, становись лидером и доказывай свою состоятельность, а потом уже и в Спартак позовут или в какой нибудь другой топ клуб России. А так то что? Не количеством брать надо, а качеством.
Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение, что наличие лимита в российском футболе тормозит его развитие. По словам игрока, выходить на поле должны только сильнейшие.
– За «Зенит» вы дебютировали еще при Спаллетти. Итальянец больше уделял внимания молодежи, чем Виллаш-Боаш?
– С Боашем я вообще не работал, поэтому думаю, что Спаллетти внимания уделял больше. Но и Луческу сейчас очень часто подключает молодых игроков, так что я думаю, что развитие молодежи у нас идет.
– В «Зените» играют Дзюба, Кокорин, Кержаков, Джорджевич. Как убедить Луческу поставить вас в состав?
– Забивать! Если придется идти [в основу] через вторую команду, то буду добиваться этой цели так. Получу другие шансы, буду стараться их реализовать!
– В этой борьбе лимит на легионеров помогает вам или наоборот все осложняет?
– Лимит российскому футболу вообще не нужен. Играть должен сильнейший, а подобные ограничения лишь тормозят развитие нашего футбола.
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