Иванов: «Официальная задача «Терека» на сезон – попасть в еврокубки»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отметил, что руководство клуба поставило перед командой задачу по итогам сезона пробиться в еврокубки.

«Да, официальная задача – попасть в еврокубки. Раньше были только разговоры на эту тему, а теперь все серьезно.

А почему нет? Скоро вот сборная в Грозном сыграет. Думаю, всем понравится. Люди в республике спортивные, чемпионов много. Борцов, боксеров в первую очередь. Нужно и футбол подтягивать. За те годы, что я в «Тереке», никогда не было никаких оскорблений, болельщики на личности не переходят. Зритель благодарный», – заявил Иванов.