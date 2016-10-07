Тотти: «Стать тренером? Не уверен, что справлюсь с большим количеством людей»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о возможности стать тренером, а также о наставнике римлян Лучано Спаллетти.

«Стать тренером? С одной стороны, я этого хочу, но зная мое умение руководить большим количеством людей, сомневаюсь. Возможно, после завершения карьеры у меня что-то щелкнет, потому что многие игроки становятся тренерами. Мои отношения с Лучано Спаллетти? Хорошие. У нас хорошие отношения, выходящие далеко за пределы футбольного поля», – сказал Тотти.