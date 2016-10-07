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    Инспектор ФИФА: «Иностранцы не станут панацеей для российского судейства»

    Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд выразил мнение, что приглашение иностранных судей в РФПЛ не решит проблем российского судейства.

    «На одном-двух арбитрах мы не выедем, нам нужно 15 – 20 судей хорошего уровня, тогда будет толк. Иностранцы в этом плане – не панацея для нас. У нас проблема внутри, которая заключается в предвзятом отношении людей друг к другу.

    В отечественном судействе вопрос руководства стоит острее, чем в той же политике. Я бы делал смену главы департамента через каждые два-три года, на этой должности нельзя долго задерживаться. Управлять в футболе очень долгое время нельзя ни в коем случае.

    Есть решения, которые Иванов принимал единолично, как ранее это делал Роберто Розетти, например, это касается срока отстранения судей за ошибки: хочу – отстраняю на два матча, хочу – вообще не отстраняю, потому что рефери якобы очень перспективный. Это неправильно, так как есть общепринятые понятия, зафиксированные в документах ФИФА и УЕФА, про неверно назначенный пенальти, неверно показанную карточку, после которых арбитр не может продолжать судить, его должны отстранить на определенное количество игр, пусть он хоть будет очень перспективным.

    Я бы ввел тайное голосование, потому что люди боятся высказываться открыто. Например, члену организации кажется, что в условном матче был правильно назначен пенальти. Но как он проголосует, если глава организации считает по-другому, ведь это лишение работы на несколько месяцев.

    Ранее в СССР после двух грубых ошибок судью отстраняли от работы, а сейчас мы жалуемся на кадровый голод, что у нас короткая скамейка. У нас нормальная скамейка, работать с ними надо! Я уверен, что учебная работа находится не на должном уровне – мы ругаем этих судей, но плохо их учим», – сказал Бартфельд.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2016 15:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 18:28

      Вот и я про то, голимого Галимова (судью за Уфу) надо было отстранять, а Иванов стал его покрывать, мол, ну не показал карточку киперу за систематическую затяжку времени и ладно, зато пять минут добавил. Это разве одно и тоже?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 октября 2016, 16:25

      Иностранные судья тоже начнут на матчах подрабатывать.....будут брать потому что будут давать)))

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > a-rakhmatov 7 октября 2016, 18:35

      В 2005 г. чех Яра без проблем отсудил матч Терек - Ростов 2:3. Иностранного судью, кстати, затребовали кадыровцы, выразившие недоверие российскому арбитражу.

      -2
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