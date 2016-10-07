Алханов: «Самый качественный арбитраж был при Иванове»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов считает, что Валентин Иванов идеально справился с обязанностями руководителя департамента судейства и инспектирования в судействе. Напомним, что недавно он покинул эту должность.

– Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

– С его приходом в судействе наметился большой прогресс, не знаю, почему он принял решение уйти.

– Как оцените судейство в Премьер-лиге в последние годы?

– Я давно в футболе и самый качественный арбитраж был при Иванове. Были ошибки, но таких явных, как в прежние годы, видеть не довелось. Не припомню, чтобы кого-то «убили». У каждой команды есть претензии к судьям, без нареканий не бывает.