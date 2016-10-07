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    Президент «Рубина» встретился с президентом УЕФА

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином. Как отметили в казанском клубе, мэр Казани рассказал футбольному чиновнику о развитии футбола в городе, а также о подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

    Во время общения стороны затронули вопрос соответствия «Рубина» финансовому фэйр-плей.

    В завершении беседы Чеферин выразил надежду на то, что «Рубин» как можно скорее вернется в еврокубки.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.10.2016 09:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 7 октября 2016, 12:31

      Президент «Рубина» Ильсур Метшин встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином и они почефирили вместе.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 7 октября 2016, 11:08

      Президент футбольного клуба - мэр города)) Только в России такое возможно)

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