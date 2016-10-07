Президент «Рубина» встретился с президентом УЕФА

Президент «Рубина» Ильсур Метшин встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином. Как отметили в казанском клубе, мэр Казани рассказал футбольному чиновнику о развитии футбола в городе, а также о подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

Во время общения стороны затронули вопрос соответствия «Рубина» финансовому фэйр-плей.

В завершении беседы Чеферин выразил надежду на то, что «Рубин» как можно скорее вернется в еврокубки.