Шунин: «Черчесов приезжает на каждый матч «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пропускает матчи бело-голубых.

– Панченко вызвали в сборную из «Динамо». Не возникла мысль, что и вы можете пробиться в национальную команду из первого дивизиона?

– Мы понимаем, что вызов Кирилла – единичный случай. Все ребята в команде его поздравили, пожелали удачи! Он доказал своей игрой, что достоин вызова в сборную. Тем более что Станислав Черчесов приезжает на каждый наш матч, все прекрасно видит. Так что нет ничего невозможного

Конечно, я очень хочу попасть в сборную. Но понимаю, что «Динамо» надо сначала выйти в премьер-лигу. Если трезво посмотреть на ситуацию, то сейчас нужно прежде всего доказать себе, болельщикам, специалистам, что вылет – случайность. А дальше уже хорошо выступать в премьер-лиге, тогда и появится возможность оказаться в сборной. Надо двигаться поэтапно.