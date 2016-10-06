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  • Павлов: «Болельщикам «Арсенала» немножко терпения, ну и удачи нам всем»

Павлов: «Болельщикам «Арсенала» немножко терпения, ну и удачи нам всем»

6 октября 2016, 23:17
4

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов попрощался с командой, которую возглавлял с февраля этого года. По словам специалиста, часть его сердца осталась в Туле.

«Тула – футбольный город, здесь и руководители предприятий, и губернатор любят футбол, и я думаю, что здесь все будет нормально. Я и ребят просил: не забывайте, для кого, для чего вы играете. То, что нам не удалось, постарайтесь сделать вы. Болельщикам – немножко терпения, ну и удачи нам всем. Я с удовольствием работал в этом городе и буду приезжать сюда. Часть моего сердца осталась здесь», – сказал Павлов.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Павлов Сергей
Комментарии (4)
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ТЕКСТИЛЬ
1475785649
Сергей Александрович ты ЛУЧШИЙ!!! ОБИДНО ЧТО НЕ ДАЛИ ПОРАБОТАТЬ
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Aztec58
1475789898
Давай, Сергей Александрович, здоровья и удачи.
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Тraumtanzеr
1475792184
Хороший мужик.
Ответить
kaa-71
1475813990
Нам тебя будет не хватать!
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