Павлов: «Болельщикам «Арсенала» немножко терпения, ну и удачи нам всем»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов попрощался с командой, которую возглавлял с февраля этого года. По словам специалиста, часть его сердца осталась в Туле.

«Тула – футбольный город, здесь и руководители предприятий, и губернатор любят футбол, и я думаю, что здесь все будет нормально. Я и ребят просил: не забывайте, для кого, для чего вы играете. То, что нам не удалось, постарайтесь сделать вы. Болельщикам – немножко терпения, ну и удачи нам всем. Я с удовольствием работал в этом городе и буду приезжать сюда. Часть моего сердца осталась здесь», – сказал Павлов.