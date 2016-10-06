«Кубань» договорилась с Петреску о компенсации в 200 тысяч евро

Руководство «Кубани» договорилось о компенсации с уволенным с поста главного тренера Даном Петреску. Речь идет о компенсации в размере 200 тысяч евро с ежемесячными выплатами.

«Изначально «Кубань» должна была выплатить 350 тысяч евро. Но агенту объяснили, что с текущими долгами, да при такой неустойке клуб могут начать банкротить, и денег они не получат вообще никаких. В итоге договорились на том, что сейчас Петреску будет получать по 20 тысяч каждый месяц, что он будет оставаться без нового контракта, то есть безработным. Основную сумму – 200 тысяч евро – клуб выплатит в марте 2017 года. Отчасти на агента повлиял Дан, именно он попросил пойти на уступки», – цитирует источник в администрации Краснодарского края True1928.com.