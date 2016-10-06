Макеев: «У «Спартака» хорошие шансы закончить первую часть чемпионата лидером»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев, вернувшийся сегодня к тренировкам в общей группе после травмы колена, рассказал о планах команды на ближайшие матчи.

«Мы очень здорово начали этот сезон. Здорово, что команда идет на первом месте. Мы все понимаем, в какой футбол играет «Спартак». Надеюсь, что и дальше продолжим действовать в положительном ключе.

Нам предстоит провести серию непростых игр. Если их пройдем хорошо, считаю, что у нас есть все шансы закончить первую часть чемпионата на верхней строчке турнирной таблицы», – заявил Макеев.