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  • Техеда: «Моя мама интересовалась политикой и безумно любила Ельцина»

Техеда: «Моя мама интересовалась политикой и безумно любила Ельцина»

6 октября 2016, 17:08
6

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда накануне товарищеского матча против сборной России рассказал историю о происхождении своего имени.

«Моя мама безумно любила вашего президента! А уж его фамилия… Для Коста-Рики крайне необычное. И оно сразу покорило мою мать. Она вообще очень интересовалась политикой. Потому в 1992-м и решила назвать меня в честь Ельцина.

В детстве друзья часто спрашивали: «Что это у тебя за имя такое?!» Но я не обижался, да и меня никогда не дразнили и не оскорбляли. Просто интересовались. Потом регулярно пытались понять, есть ли у меня русские корни. Извините, разочарую вас: у меня их нет», – сказал Техеда.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Коста-Рика Техеда Ельцин
Комментарии (6)
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Шнюхинс
1475764673
фу, гниль твоя мама значит
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Aztec58
1475770900
Извращенка ваша мама, извиняюсь, конечно.
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ДЖУZ
1475776814
Ну как можно назвать Ельцин, она бы поинтересовалась бы что это не имя, а фамилия, прежде чем назвать
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exreporter
1475777604
какая бесценная информация
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Ганнибал Лектор
1475781629
Страшно подумать, сколько сейчас Путиных по джунглям бегать может...
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