Техеда: «Моя мама интересовалась политикой и безумно любила Ельцина»

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда накануне товарищеского матча против сборной России рассказал историю о происхождении своего имени.

«Моя мама безумно любила вашего президента! А уж его фамилия… Для Коста-Рики крайне необычное. И оно сразу покорило мою мать. Она вообще очень интересовалась политикой. Потому в 1992-м и решила назвать меня в честь Ельцина.

В детстве друзья часто спрашивали: «Что это у тебя за имя такое?!» Но я не обижался, да и меня никогда не дразнили и не оскорбляли. Просто интересовались. Потом регулярно пытались понять, есть ли у меня русские корни. Извините, разочарую вас: у меня их нет», – сказал Техеда.