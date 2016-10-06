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    Аджоев: «Карпин в «Арсенале»? Вчера уже было четверо желающих»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи о возможном назначении Валерия Карпина на должность наставника команды.

    «Валерий Карпин возглавит «Арсенал»? Я пока сейчас еду на работу и ничего не знаю. Может, пока я еду, они кого-то подписали? Надо спросить у того, кто запустил такую информацию. Вчера уже четыре тренера в очередь выстроились, фамилии называть не буду. Доеду в офис и посмотрю, может, кто-то там есть уже», – иронично ответил Аджоев на вопрос журналиста.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2016 11:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 19:53

      Дуракам одна дорога - в журналистику!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 октября 2016, 12:06

      Да нет же, мистер Аджоев! Это журналистская недосказанность... Не о тульском "Арсенале" шла речь, а о лондонском! Арсен Венгер так и сказал: "Если кто и достоин по праву меня заменить, то это, наверное, - самый успешный российский тренер Валерий Карпин! Мне доложили, что ему удалось добиться в России того, чего не удавалось сделать пока больше никому!"

      -3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 октября 2016, 11:49

      Валерка кариоку привезёт в оружейный град!

      0
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