Кадыров: «Не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном матча ЧМ-2018»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил желание региона принять чемпионат мира 2018 года.

«Мы до сих пор не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном хотя бы одного матча финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Я уверен, что Россия подготовится к мировому первенству лучше, чем любая другая страна. Сейчас достраивается инфраструктура, а в Грозном стадион, который признан комиссией УЕФА одной из лучших арен Европы, полностью готов принять любые сборные, любые матчи.

У нас отличная тренировочная база. В городе большое количество отелей. Стадион находится в пяти минутах езды от аэропорта. Несмотря на то что «Ахмат Арена» располагается на окраине города, ехать от нее до центра всего три минуты. В отличном состоянии все дороги, в городе множество ресторанов и кафе.

В общем, есть все, что нужно для болельщиков и футболистов», – сказал Кадыров.

Напомним, 15 ноября в Грозном состоится товарищеский матч сборных России и Румынии.