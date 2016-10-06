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  • Кадыров: «Не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном матча ЧМ-2018»

Кадыров: «Не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном матча ЧМ-2018»

6 октября 2016, 01:58
9

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил желание региона принять чемпионат мира 2018 года.

«Мы до сих пор не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном хотя бы одного матча финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Я уверен, что Россия подготовится к мировому первенству лучше, чем любая другая страна. Сейчас достраивается инфраструктура, а в Грозном стадион, который признан комиссией УЕФА одной из лучших арен Европы, полностью готов принять любые сборные, любые матчи.

У нас отличная тренировочная база. В городе большое количество отелей. Стадион находится в пяти минутах езды от аэропорта. Несмотря на то что «Ахмат Арена» располагается на окраине города, ехать от нее до центра всего три минуты. В отличном состоянии все дороги, в городе множество ресторанов и кафе.

В общем, есть все, что нужно для болельщиков и футболистов», – сказал Кадыров.

Напомним, 15 ноября в Грозном состоится товарищеский матч сборных России и Румынии.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (9)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475713453
Да, не, лично я не против... Но как представлю, что после Грозного эти же люди приедут, например, в Нижний и давай стоять по пробкам и "колесить" по ухабам на унылом фоне халуп 19-го века... Нет, уж лучше пусть сразу в реальность и безо всяких там контрастов.
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Muhammed-666
1475720178
Как провести там матч если стадион 30000, а стандарт чемпионата мира минимум 40000..??
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84aivengo
1475721551
у кадырова пукан бомбит
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valencia 45
1475723128
Ни в коем случае
Ответить
rashidinho
1475732523
шансы близки к нулю.
Ответить
Adekvat07
1475736637
я вообще обеми руками за, ну чечня и что? арена реально одна из лучших в россии, людей наоборот облагораживать надо, а не делать из региона 13-й район
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Barsuk52
1475739610
если только пару товарок перед чм с крутыми сборными
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,bpjy
1475751635
Залупу чебурекам а не матч. Пусть радуются что их и так кормят
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