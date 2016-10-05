Бесчастных: «Не знаю, что делает Каррера. Состав, подготовка – все это дело рук Димы»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Бесчастных поделился мнением о том, какие изменения внес в игру москвичей Массимо Каррера, возглавивший команду после Дмитрия Аленичева.

«Я просто не знаю, что делает в «Спартаке» Каррера. Меня уже не было в клубе, когда он пришел в команду. Но я видел, что там делал Дмитрий Аленичев. Может, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, итальянский тренер после Аленичева пока ничего нового команде, с которой работает, не принес. Состав, подготовка – все это дело рук Димы, моего товарища и коллеги. Та команда, которая выиграла несколько матчей в красивом стиле, которая боролась за победу в Питере, – пока все еще «Спартак» Аленичева.

Я не хочу никого осуждать, но увольнять тренера за одно поражение от клуба с Кипра, этого АЕК… Дай Бог, чтобы дальше у «Спартака» с Каррерой все было хорошо», – сказал Бесчастных.

Ранее Бесчастных работал с молодежной командой «Спартака», а сейчас входит в тренерский штаб «Тосно».