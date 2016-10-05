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  • Бесчастных: «Не знаю, что делает Каррера. Состав, подготовка – все это дело рук Димы»

Бесчастных: «Не знаю, что делает Каррера. Состав, подготовка – все это дело рук Димы»

5 октября 2016, 23:00
27

Бывший игрок «Спартака» Владимир Бесчастных поделился мнением о том, какие изменения внес в игру москвичей Массимо Каррера, возглавивший команду после Дмитрия Аленичева.

«Я просто не знаю, что делает в «Спартаке» Каррера. Меня уже не было в клубе, когда он пришел в команду. Но я видел, что там делал Дмитрий Аленичев. Может, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, итальянский тренер после Аленичева пока ничего нового команде, с которой работает, не принес. Состав, подготовка – все это дело рук Димы, моего товарища и коллеги. Та команда, которая выиграла несколько матчей в красивом стиле, которая боролась за победу в Питере, – пока все еще «Спартак» Аленичева.

Я не хочу никого осуждать, но увольнять тренера за одно поражение от клуба с Кипра, этого АЕК… Дай Бог, чтобы дальше у «Спартака» с Каррерой все было хорошо», – сказал Бесчастных.

Ранее Бесчастных работал с молодежной командой «Спартака», а сейчас входит в тренерский штаб «Тосно».

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Тосно Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Бесчастных Владимир
Комментарии (27)
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shurik45
1475699672
Команда строится не за один сезон . Согласен с Владимиром ,по уходу Аленичева рисунок игры Спартака особых изменений не перетерпел . Даже по той же тактической схеме играют.
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Freyd
1475701000
Ну я например изменения вижу,по сравнению во что играли при Аленичеве и сейчас это небо и земля
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BAIv
1475701071
в атаку бегут хорошо в защите ОПА как при Карпине.... ну и истерика про заговор и судейство..... когда об этом долго плачут игроки они играть не будут
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APchelov
1475701796
Спартаку надо заказать икону с ликом Аленичева. И молиться на неё перед выходом на поле.
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tootoo
1475702257
Пока Спартак выигрывал, все молчали в тряпочку, а как проигрывать начал -- повылезали из всех щелей. Противно, тьфу.
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veltrener
1475723401
" все это дело рук Димы, моего товарища и коллеги" вот они, ключевые слова. очень предвзятое мнение, ибо будь твоим товарищем и коллегой Каррера - восхвалял бы его. А так да, даже если Спартак станет чемпионом в мае следующего года, это всё равно будет заслуга аленичева, ну-ну
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aleks.meskini12
1475729311
все верно. ну не реально за несколько дней полностью поменять команду!!! даже маур с гвардиолой за такой короткий срок ничего не поменяют!!!
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oyabun
1475729548
Если бы это была команда Аленичева, Спартак не был бы сейчас на 1-м месте, а болтался бы в районе 5-го как в прошлом году. Положение команды в турнирной таблице - вот всем главный ответ, чья это сейчас команда.
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momwig_
1475733933
Ещё один пустобрех. Этак если мы чего доброго медали какие-то выиграем, Аленю придется одну тащить - его же команда...
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baddy
1475738141
Эх Володя, а сам почему вылетел из молодежки? Забыл? За кумовство. И злиться надо только на себя, а не на руководство.
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