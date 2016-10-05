Хонда: «Что по-настоящему неправильно в «Милане», так это фанаты»

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда раскритиковал поведение болельщиков клуба, освистывающих команду.

«В Японии почти никогда не услышишь свиста, а в отношении моего клуба его стало слишком много.

Что по-настоящему неправильно в «Милане», так это фанаты, которые отказываются от нас, когда мы проигрываем. Мы не чувствуем любви болельщиков.

Как только мы начинаем выигрывать, они обращаются с нами так, будто мы семья. Их волнуют только результаты и цифры, победы и поражения.

Поэтому не только «Милан», но и сборная Италии сейчас находятся в таком положении. В Италии все одержимы результатами, и справиться с этим может только тот, кто легко переносит давление», – сказал Хонда.

После семи туров Серии А «Милан» находится на шестой строчке с 13 очками.