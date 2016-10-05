Косиельни: «Венгер рискнул и взял меня из маленького клуба в большой»

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о роли главного тренера Арсена Венгера в своей карьере.

«Он был тем человеком, который дал мне шанс перейти в большой клуб. Он рискнул, купив меня в маленьком клубе, и дал возможность вырасти как игроку и как человеку. Я постараюсь доказать, что он был прав, доверившись мне.

Я хочу отплатить ему, но я не единственный подобный пример, их было много. Он проделал большую работу за годы, проведенные в Англии», – сказал Косиельни.

Добавим, что до перехода в «Арсенал» футболист выступал за «Лорьян».