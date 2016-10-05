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    «Спартак» не заинтересован в возвращении Мовсисяна

    Руководство «Спартака» не считает целесообразным возвращение в команду нападающего Юры Мовсисяна. В клубе полагают, что у игрока неоправданно завышенная зарплата.

    «Юра Мовсисян не рассматривается нынешним тренерским штабом «Спартака» и руководством в качестве усиления атакующей линии. Несмотря на то что красно-белые испытывают дефицит форвардов, несколько членов совета директоров клуба выступают против того, чтобы армянский нападающий продолжал карьеру в «Спартаке». В первую очередь это связано с зарплатой футболиста, которая, по мнению руководства, не отвечает его профессиональным качествам и чрезмерно завышена.

    Также в клубе недовольны публичными высказываниями Мовсисяна в прессе о «Спартаке», сделанными после перехода в «Реал Солт-Лейк» и наложившими негативный отпечаток на репутацию клуба. На сегодня ситуация такова, что даже если нападающий не найдет себе новой команды, то в «Спартаке» он, вероятнее всего, будет сидеть на скамейке запасных или выступать за вторую команду красно-белых в ФНЛ», – приводят слова своего источника «Известия».

    Источник: Известия

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    05.10.2016 13:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1171

      Argon 6 октября 2016, 18:51

      http://prntscr.com/cqlari

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 5 октября 2016, 22:13

      По итогам голосования на официальном сайте ФК «Краснодар», Мовсисян был признан лучшим игроком[6] команды в 2011 году.
      По итогам чемпионата 2011/12 Мовсисян забил 14 мячей (из которых 5 с пенальти), благодаря этому результату, в списке бомбардиров Премьер-лиги занял 4-е место опередив на 1 мяч Самюэля Это’о, Кевина Кураньи и Эммануэля Эменике.

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 5 октября 2016, 20:09

      Хороший был форвард, пока в Спартак не перешел.

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 октября 2016, 17:19

      Самый лучший из армян пусть за них же и играет, ага, хоть в Пюнике или Арарате.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 октября 2016, 17:15

      А он то сам хочет, думаю нет.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 октября 2016, 15:23

      А это зря, он там забивает.Понимаю, что МЛС слабее РФПЛ, но все же.Дать шанс еще один надо, до лета.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 5 октября 2016, 18:34

      Травмы у него были.Да микроклимат в команде был пиздец какой хуевый.

      -2
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 5 октября 2016, 15:03

      А он сейчас в аренде в "Реал Солт-Лейк"?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 5 октября 2016, 15:23

      да, до декабря.

      -1
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