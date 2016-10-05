Густафссон: «На первой тренировке чуть не умер»

Новичок «Торино» Самуэль Густафсон пока не может похвастаться адаптацией на новом месте. Причина тому – разный уровень итальянского и шведского чемпионатов.

«Я доволен, мне очень нравится в Италии, но здесь я вижу совершенно другой футбол. Мне нужно некоторое время, чтобы адаптироваться после игры в Швеции. Я понял это на первой тренировке, на которой чуть не умер.

На новом месте все по-другому. Но это тот вызов, который я принял. Пока не знаю, когда смогу дебютировать в составе «Торино», но очень на это надеюсь», – рассказал Густафсон.

Футболист перешел в «Торино» прошедшим летом.