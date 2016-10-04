Орлов: «Лодыгин переживает психологический срыв. Может, ему пропустить один–два–три матча?»

Комментатор Геннадий Орлов уточнил свои слова о вратаре «Зенита» Юрии Лодыгине. Напомним, ранее Орлов заявил, что с таким голкипером «Зенит» не сможет бороться за трофеи.

«Хочу прояснить свою позицию насчет Юрия Лодыгина. Да, я говорил, что с таким вратарем «Зенит» не выиграет ни чемпионат России, ни Лигу Европы. Но имел ввиду, если он продолжит допускать такие ошибки, как в матче со «Спартаком».

Юра явно переживает психологически срыв. Но не надо забывать, что ему сейчас 26 лет и он в прекрасной физической форме. Он способен исправить свои ошибки и стать более устойчивым. Для этого необходима помощь тренера и команды. Очень хорошую фразу сказал Луческу в перерыве матча со «Спартаком»: «Это была ошибка одного игрока, но мы команда и должны помочь Лодыгину». Это правильная позиция.

В прошлом году тоже был сложный момент в карьере Лодыгина, но затем он выровнял ситуацию. Виллаш-Боаш в него верил, и со временем Юрий вернулся в состав. Во многом благодаря его усилиям «Зенит» занял первое место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Генич сказал, что Луческу раздражает зачес, гель для волос и яркие бутсы Лодыгина? Мирча из Восточной Европы, и у него другой менталитет. Он отличается от европейцев – Виллаша-Боаша, Спаллетти и Адвоката. Но он работал с известными футболистами, яркими личностями. Срна у него играл в розовых бутсах в «Шахтере», да и бразильцы тоже – и ничего.

Я много беседовал с Малафеевым. Конечно, он хотел быть главным и единственным в команде. Тогда под ним сидел Камил Чонтофальски, очень хороший вратарь. Так вот, Слава говорил: «Лучшее для меня – это ощущение конкуренции. Если ты завалил игру, идешь в запас и работаешь, ждешь шанса». Луческу так и делает, выпуская Михаила Кержакова.

Одно время Беленова действительно рассматривали как потенциального новичка команды. «Зенит»все время вправе кого-то искать. Но пока, как я вижу, что вернуть Лодыгина вполне возможно. Может ему стоит пропустить один–два–три матча. Главное, чтобы он зажегся, чтобы к нему пришла уверенность», – сказал Орлов.