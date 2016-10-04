Генеральный директор «Кубани»: «Поймите, идет бракоразводный процесс с Петреску»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал ситуацию с расторжением контракта главного тренера Дана Петреску. Напомним, сегодня краснодарский клуб объявил о расставании с наставником.

– Это правда, что Петреску не получил в «Кубани» ни рубля? У него есть веские причины для недовольства.

– Поймите, идет бракоразводный процесс. А кто будет доволен в такой ситуации? Результата нет…

– Но ведь деньги все равно нужно платить.

– У него есть контракт, гарантии. Зачем сейчас ссылаться на слова агента?

– Когда наступит определенность с новым главным тренером?

– Не готов сейчас сказать. В четверг приезжает агент Дана Петреску, сначала нужно решить с ним вопрос. Уже есть устная договоренность.

– Но вы вели консультации с Александром Григоряном.

– Без комментариев, – сказал Крапивка.