Черчесов: «Коста-Рика — очень хорошая команда. Так что надо побеждать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче против Коста-Рики, который состоится в Краснодаре 9 октября. Также специалист высказал мнение о тандеме Федора Смолова и Артема Дзюбы.

«Конечно, жалко, что у Смолова травма. Но им с Дзюбой не было гарантировано место в основе. Потому я бы не стал говорить о распавшемся тандеме. Коста-Рика — очень хорошая команда. Мы это еще по чемпионату мира помним. Но результат, даже товарищеского матча, важен всегда. Так что надо побеждать», – заявил наставник российской сборной.