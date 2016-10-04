Контракт «Кубани» и Петреску может быть расторгнут 6 октября

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску может покинуть свой пост 6 октября. По словам источника в клубе, сумма разрыва контракта в 50 миллионов рублей не соответствует действительности.

«Он играл на два фронта. Заявлял, что «Кубань» для него – второй дом и он хочет работать дальше, побеждать. А сам в это время отправлял заявление о взыскании долга. Тренер давно понял, что не управляет командой, только не хотел уходить сам, чтобы через Палату получить максимальную неустойку. Но в клубе сейчас и так нет денег, поэтому юристы ввязались в эту борьбу и в итоге расторгли контракт на своих условиях. 50 миллионов, о которых сейчас все пишут – полная ерунда, цифры гораздо более скромные», – цитирует источника в клубе портал True1928.com.