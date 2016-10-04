Маурисио: «Соглашаться с Глушаковым необязательно»

Сколько можно про судейство судачить, особенно Глушаку? Он вообще проклят, все команды в которых он окажется, будут влачить жалкое существование. Никогда, он не выиграет ни одного трофея, вот и сборная стала жертвой его присутствия, хорошо. что погнали вовремя. Так что Спартаку нужно от Глушака избавляться, а не на судью пенять.
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал слова хавбека «Спартака» Дениса Глушакова относительно судейства в матче 9-го тура российской Премьер-лиги между этими командами.
«У Дениса есть право говорить, что он думает об арбитрах, игроках. Да о ком угодно! Мы должны уважать его мнение. Но соглашаться же необязательно. Судьи совершают ошибки, иногда в пользу твоей команды, иногда в пользу соперника. Не стоит их осуждать.
Считаю, что арбитры работают, как могут. Конечно, судья совершал ошибки в обе стороны, но и правильные решения принимал. Так что «Спартаку» точно не нужно во всем винить арбитра», – сказал Маурисио.
Напомним, матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита», а позже работа арбитра Сергея Иванова была признана неудовлетворительной.