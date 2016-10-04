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    Маурисио: «Соглашаться с Глушаковым необязательно»

    Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал слова хавбека «Спартака» Дениса Глушакова относительно судейства в матче 9-го тура российской Премьер-лиги между этими командами.

    «У Дениса есть право говорить, что он думает об арбитрах, игроках. Да о ком угодно! Мы должны уважать его мнение. Но соглашаться же необязательно. Судьи совершают ошибки, иногда в пользу твоей команды, иногда в пользу соперника. Не стоит их осуждать.

    Считаю, что арбитры работают, как могут. Конечно, судья совершал ошибки в обе стороны, но и правильные решения принимал. Так что «Спартаку» точно не нужно во всем винить арбитра», – сказал Маурисио.

    Напомним, матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита», а позже работа арбитра Сергея Иванова была признана неудовлетворительной.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2016 11:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 октября 2016, 21:49

      Сколько можно про судейство судачить, особенно Глушаку? Он вообще проклят, все команды в которых он окажется, будут влачить жалкое существование. Никогда, он не выиграет ни одного трофея, вот и сборная стала жертвой его присутствия, хорошо. что погнали вовремя. Так что Спартаку нужно от Глушака избавляться, а не на судью пенять.

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 4 октября 2016, 15:30

      Я не разу не судья и не специалист по судейству, но как обыватель, периодически смотрящий футбол, могу перечислить 18 серьёзных нарушений на которые Иванов реагировал не адекватно и которые явно повлияли на игру.
      4 мин. Кришито сбивает Зе, ставит штрафной, жёлтую не даёт, хотя фол на чистую карточку;
      5 мин. Жирков сбивает Попова, ставит штрафной, жёлтую не даёт, хотя фол на чистую карточку;
      14 мин. Луиш Нету валит руками Зе, не свистит хотя фол на жёлтую;
      17 мин. Кришито валит Зе, срыв атаки, свистит, но явно тянет время и провоцирует Зе на разговоры, потом даёт обоим жёлтые;
      21 мин. Жирков откровенно руками валит Зе, ставит штрафной но карточку не даёт;
      27 мин. Кокорин валит Ещенко, играет откровенно с зади в корпус, штрафной но жёлтой нет;
      31 мин. Кришито валит Зе, срыв атаки но карточку не даёт;
      53 мин. Фернандо сбивает Кришито, Кришито выбрасывает себе за спину ногу (балерун) Фернандо напарывается, оба падают, за разговоры Глушакову жёлтая;
      54 мин. Боккетти валит Кокорина, Боккетти желтая в принципе справедливо но Сениту за такое не дают, обстановка накаляется;
      55 мин. Витсель после паса Кокорина бьёт по мячу после свистка и забивает, гол не засчитан, жёлтой нет;
      56 мин. Смольников валит руками Промеса, просто штрафной, жёлтой нет;
      58 мин. Дзюба в атаке обегая сзади Боккетти заплетает тому ноги, свисток молчит;
      66 мин. Зе якобы валит Нету, вообще показательно. То чем весь матч занимался Дзюба (тупо облокачивался спиной на соперника и когда тот отходил тупо валился на газон и это у судьи прокатывало) не позволено Зе, хотя на повторе ясно видно, что Нету сзади обхватил Зе и вместе с ним упал;
      70 мин. Смольников откровенно играет в корпус Зобнину, жёлтой нет, просто штрафной;
      73 мин. Промес фолит на Жулиано, на повторе видно, Антоха его не трогает;
      83 мин. Нету бьёт локтем Зе, только штрафной, карточки нет;
      Ну и апофеоз всего этого!
      85 мин. Кришито ловит Промеса на бедро, у судьи ноль реакции, контр атака и второй пеналь.
      89 мин. Не дал быстро разъиграть штрафной и это при счёте 4-2.

      Ну а теперь приведите примеры серьёзных судейских решений или не решений в пользу Спартака? Да там можно было дать 2-3 жёлтые игрокам Спартака, но ближе к концу матча, когда эмоции от судейства зашкаливали.﻿

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Apocalypse 4 октября 2016, 17:09

      Да ты брат больной или торч неадекватный

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > BAIv 4 октября 2016, 19:35

      Он наш брат Пиляттт.....

      0
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 4 октября 2016, 14:47

      Ну да, зачем эти видео повторы вводить, как же потом жестко сливать команду, под суживать то будут все равно, но с этим под суживанием команда может еще и справиться, а вот пенали, голы, удаления с этим то сложнее станет высасывать из пальца.

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 4 октября 2016, 14:05

      С этим трудно не согласится. Каждый должен заниматься своим делом. Меньше слов-больше дела.

      1
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 4 октября 2016, 11:58

      Глушакову нужно думать о реально пропущенных 4-х голах, а не о виртуально незабитых. В этом причина того, что Спартак никогда не будет чемпионом

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 октября 2016, 11:31

      Как тактично говорит-мол не стоит осуждать арбитров-особенно если они свистят в твою пользу. Скользкая речь.

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Диктор 4 октября 2016, 12:38

      Две руки не свистнул мясные у штрафной?что скажешь об этом

      -2
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      Рейтинг: +11368

      alp > narkozanos 4 октября 2016, 13:46

      ничего ) у него истерика ))

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > alp 4 октября 2016, 17:12

      Да эта свинка и Краснодар забыла.. Как там свисток правильно кабанам подсуживал

      -1
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