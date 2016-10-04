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    Парфенов и Таталаев стали лучшими тренерами ФНЛ в сентябре

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов был признан лучшим тренером ФНЛ прошедшего сентября по версии лиги. Это стало возможным после двух крупных побед в домашних матчах чемпионата, а также победы в Кубке России над «Арсеналом». Параллельно проходило голосование болельщиков на сайте лиги. В нем одержал победу наставник «Тамбова» Андрей Талалаев. На счету его команды две гостевые победы – в Калининграде и Астрахани. За наставника тамбовчан высказалось 34,3% проголосовавших. Второе место досталось главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову (22,4%). На третьем месте расположился Павел Гусев из «Факела» (18,3%).

    Источник: ФНЛ

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    04.10.2016 06:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 4 октября 2016, 11:38

      Да и тосно и Енисей и факел молодцы... Без звезд и тд играют уверенно бьются до последнего

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 октября 2016, 08:50

      Так держать!

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 4 октября 2016, 07:25

      Надо продолжать Андрею в Тамбове в том же духе.

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 4 октября 2016, 06:41

      ошибочка в заголовке,"ТАТАЛАЕВ"

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