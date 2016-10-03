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    Борис Игнатьев: «Иванов допустил ляпы. Его ошибка повлияла на счет матча «Зенита» и «Спартака»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подчеркнул, что не стоит критиковать главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова за ошибки арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Не надо менять Валентина Иванова только из-за одного арбитра, в данном случае другого Иванова, который допустил ляпы. Валентин Валентинович делает все, чтобы наше судейство было квалифицированным и на высоком уровне. Он определил ошибки судьи и недоволен его работой. Дело не в Валентине Иванове, а в системе, которая должна реагировать на ошибки арбитров. Если решение судьи повлияло на результат, значит нужно серьезное наказание, а если есть предвзятость, то еще жестче.

    Арбитры стали культовыми и недоступными фигурами, к которым нельзя лезть. Если ты лишился работы из-за ошибки судьи, то не должен его критиковать. Арбитров нужно наказывать, причем очень жестко. Не на две-три игры, а отстранять от судейства. По ошибке Иванова было видно, что он не квалифицирован. Он повлиял на конечный счет. Не важно, какие команды играют на поле, судья должен понести адекватное наказание. Болельщики хотят видеть настоящее представление, а оно получается искаженным», — сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 16:27
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 3 октября 2016, 23:20

      Всё правильно на уровне лозунгов -это все знают. В данном конкретном случае ошибка судьи на результат не повлияла.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 22:22

      И сказать то нечего кроме похвальбушек о гнилых очках.

      -3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Диктор 3 октября 2016, 23:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свинья убейся о стену ты тупой идиот

      -5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 октября 2016, 22:10

      Спартак уже забыл как продул Уфе, как вылетел из кубка. А на Петровском хотели выиграть? Странные ребята )))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > APchelov 3 октября 2016, 22:16

      Заткнулись бы уже самим не позорно за игру?Если нет то ноль у вас адекватности и порядочности.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > APchelov 3 октября 2016, 22:17

      Выступаете только вы шакалы-а игроки команды молчат и Лучески молчит-чувствуют как добыли очки.

      -1
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > APchelov 3 октября 2016, 22:35

      Так пошсле тех матчей ир не было ничего. Наоборот все болелы Спартака сам Спартак критиковали

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 22:08

      Посмотрел сколько минусов и вот думаю я ,а чем вам так мои слова не понравились-что пусть вас также судят????? Не хочется что ли?Вот и весь ответ.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Диктор 3 октября 2016, 22:16

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      ты столько овна написал что тебе и нанормальный комент минус помтавят...
      хорош ныть и пить

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > B_A_IV 3 октября 2016, 22:18

      Да вы другого и не заслуживаете.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 3 октября 2016, 22:20

      Ну что адекваты ответьте почему после стой значительной с вашей точки зрения победы нет ни одного комента от ваших игроков?

      0
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      Рейтинг: +18283

      ilichkadr 3 октября 2016, 21:44

      Не фиг необученых баранов привлекать к судейству. Их место обслуживать игры районного первенства школьников. Пущай там набираются опыта.

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics 3 октября 2016, 20:54

      Ошибки судьи видели Все, кроме Митрофанова и кучки божей, к истиным болельшикам "Зенита" не относиться, они понимают, что в Лиге Миллер админресурс не потянет.

      -2
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Krics 3 октября 2016, 22:04

      да мы видели , гол зелуиша надо отменять смотри повтор слепая свинья

      -2
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      Рейтинг: +123

      Bukmop > Krics 3 октября 2016, 23:20

      Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым?

      2
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      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 20:42

      чета свиньи себя уже переплюнули со своими визгами. все правильно сказал червиченко.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 октября 2016, 20:12

      ни фига не повлияла, была, но не повлияла никак, откуды вы знаете ? Аналитик ? То есть вы знаете что поставь судья штрафной Зенит больше бы не забил с вероятностью 100% ? Вы много на себя берёте

      10
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      Рейтинг: +22

      killerman77 > fcsmRomik 3 октября 2016, 20:24

      а если бы судья поставил штрафной за игру рукой попова? а если бы показал горчичник-другой глушакову, который весь матч визжал, как нонче сэ, сс, матчтв и тд и тп

      6
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > fcsmRomik 3 октября 2016, 22:05

      ну дак я говорю о конкретном нарушении при забитии второго гола спамом смотри повтор

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 20:03

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      смотрю бомжатня,тупо мажется,им хоть в зенки нассы,нихуя не видят,по ходу с ивановым гонорар за судейство пропивают

      -12
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Каратель 3 октября 2016, 20:36

      Ну почему же тупо ? Я не спорю, лучше бы ошибки Иванова не было, ну хорошо я согласен на 3:2 , три то гола мы забили, или тоже нет ? То есть вы бы нам за оставшиеся 5 минут вколотили ещё 2-а и выиграли бы матч ( А мы бы ни одного ) ?

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > BuenosArgentina 4 октября 2016, 05:39

      тут речь не за голы и не за игру,играли обе команды хорошо,но после явно гнилого судейства всегда остается осадок,и дело не в конкретном неудалинии кришито,прочти ниже детализацию ниже всх "ляпов" судьи VVM1964 написал.если бы продажный иванов судил нормально(что впринципе продажный судья не может),то и разговоров о судействе не было

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 19:42

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      Бог вам судья ребят -пусть вас судят так же как и в этой игре на Лиге Европы и в целом по жизни.

      -9
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