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    Колосков: «Валентин Иванов – неподкупный человек, не надо его трогать»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов должен продолжить работу на своем посту.

    «Валентин Иванов находится на своем месте. Не надо его трогать! Много нареканий по поводу судейства? У нас много нареканий в адрес нашего футбола в целом. Но ведь это не значит, что каждые два месяца нужно менять президента РФС. Валентин знает свое дело, он профессионал и совершенно неподкупный человек», — сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 14:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 4 октября 2016, 00:35

      кто матч смотрел тот поймет что этот бивень иванов натворил! купили его 100%

      -1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 октября 2016, 14:56

      а может ему х...к жопе подвели?

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 октября 2016, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А не пора ли уже дисциплинарному комитету расслабить очко бесстрашия и наложить штраф в виде минуса 10 очков за бредни и наговоры недоклуба москвобадского срамтака

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 14:38

      Если неподкупный пусть докажет действиями И второго Иванова на свалку отправит-чтобы он больше никогда не сливал бы команды.

      -1
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      Рейтинг: +11368

      alp > Диктор 3 октября 2016, 14:41

      я бы лучше спам отправил на свалку... невнятный середнячок, а вони от него после каждого тура на всю страну

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > alp 3 октября 2016, 14:47

      Тебе сколько можно говорить уже не пиши мне.Мне реально противен такой ган....н как ты.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 октября 2016, 14:25

      Никто и не говорит,что он деньги брал.В нашей стране достаточно звонка,что бы судья(футбольный,мировой,уголовный или как они там называются?) сделал так,как ему сказали.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 3 октября 2016, 14:19

      в доле

      0
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 14:15

      Он не подкупный, он просто ненавидит Спартак (с)

      1
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      Рейтинг: +11368

      alp > Патриот_Руси 3 октября 2016, 14:41

      и я его понимаю!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Патриот_Руси 3 октября 2016, 14:47

      Я с ним солидарен!

      2
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