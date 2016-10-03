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    МЛС. «Сиэтл» в гостях обыграл «Ванкувер»

    В МЛС прошел очередной матч регулярного чемпионата, в котором «Ванкувер» принимал «Сиэтл». В первом тайме команды обменялись голами, у хозяев отличился с пенальти Педро Моралес, у гостей – Освальдо Алонсо. Победный мяч «Сиэтл» забил на 81-й минуте – Брэд Эванс был точен с одиннадцатиметровой отметки. По ходу второго тайма арбитр матча показал две красные карточки.

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Ванкувер – Сиэтл – 1:2 (1:1)
    Голы: 1:0 – Морелес , 25 (пенальти); 1:1 – Алонсо, 39; 1:2 – Эванс, 81 (пенальти)
    Удаления: Моралес, 53 – Эванс, 84

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2016 06:14
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