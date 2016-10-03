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  • Малафеев: «Не соглашусь, что Лодыгин допустил чудовищную ошибку. Он по-прежнему номер один в «Зените»

Малафеев: «Не соглашусь, что Лодыгин допустил чудовищную ошибку. Он по-прежнему номер один в «Зените»

3 октября 2016, 01:29
7

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря сине-бело-голубых Юрия Лодыгина, который в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) допустил ошибку, приведшую к голу в ворота петербуржского клуба.

– Как вратарь я понимаю, что произошло. Промес нанес могучий удар. Юра хотел зафиксировать мяч без падения. Но чуть споткнулся, немножко не рассчитал, плюс отскок от газона. Отбить мяч в сторону он уже не мог, потому что готовился его ловить. Не соглашусь, что это «чудовищная ошибка». Главное в футболе что? Результат. А на табло – 4:2 в пользу «Зенита». Гол не надломил ни команду, ни Лодыгина, к которому по второму тайму вообще никаких претензий!

– Как полагаете, почему Мирча Луческу никак не определится с основным вратарем?

– На мой взгляд, первый номер «Зенит» по-прежнему Лодыгин. Но и Миша Кержаков уверенной игрой доказывает, что готов выйти в любую минуту. Не удивлюсь, если в следующем матче на поле появится он. Есть тренеры, которые сразу делают ставку на одного вратаря. Луческу же предпочитает ротацию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Малафеев Вячеслав Лодыгин Юрий
Комментарии (7)
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Ver
1475461937
Иногда вратари отбивают мяч перед собой-вот это ошибка, а здесь скорее не повезло, что не смог поймать как намеревался...
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yanedo
1475464418
по мне так кержаков на воротах понадёжней стоит чем лодырка
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Black Giz
1475468318
Не выгораживай его, Слава. Очередной ляп этого олуха. Глубокий запас ему светит уже давно.
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kotmyshka
1475476006
Похоже, нужен новый вратарь...
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firs04
1475478873
Удар был сложный, то что он выбрал не правильное решение, это да. Как по мне так оба вратаря одного уровня
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KalterJax
1475482557
Знаете, если бы эта ошибка была бы исключением из правил, то никто бы внимания не обратил ... Но Лодыгин славится просто феериическими привозами в свои ворота
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yorgenbarenz
1475499819
Оправдывает...Видно было прекрасно,что руки опоздали прижать мяч к груди.В детстве часто наблюдал такие ошибки у 10-12 -летних вратарей.С возрастом все ,кто продолжал стоять в рамке,избавлялись от такой "напасти."Такую технику приема мяча ехидно называли колхозной,справедливо считая порочной.Нередко те,кто так принимал мяч нагнувшись,-отправлял его себе в "очко".Смеху было,когда мячик заползал в ворота из-под неуклюжего вратаря.))
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