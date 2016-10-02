Грасия: «У «Краснодара» был всего лишь один момент, который и привел к голу»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ, в котором казанский клуб потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:1.

«Если мы проигрываем, то не можем быть довольны результатом. В целом игра сегодня получилась достаточно равной. По сути, у «Краснодара» был всего лишь один момент: штрафной, который привел к голу. В первом тайме команды демонстрировали закрытый футбол, а после перерыва игра уже пошла на встречных курсах», – сказал Грасия в эфире телеканала «Наш Футбол».